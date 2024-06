Fabiana Justus sofre acidente doméstico durante brincadeira com as filhas: A gente se empolgou - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus sofre acidente doméstico durante brincadeira com as filhas: A gente se empolgou Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 15:54 | Atualizado 23/06/2024 15:58

Rio - A influenciadora digital Fabiana Justus utilizou os stories do Instagram, neste sábado (22), para contar que sofreu um pequeno "acidente doméstico" durante uma brincadeira com as filhas. Momentos antes do ocorrido, a criadora de conteúdo mostrou que o marido Bruno D'Ancona comprou um novo brinquedo para as gêmeas Sienna e Chiara. No entanto, o passatempo em família teve um desfecho inesperado.



"A gente se empolgou e eu levei uma cabeçada", escreveu a filha do Roberto Justus, com uma sequência de risadas. Na postagem, Fabiana aparece usando máscara enquanto segura um saco de gelo na região atingida. A brincadeira consiste em apertar um botão em que solta no ar quatro objetos. O intuito do jogo é pegar o maior número deles, antes que caiam no chão.