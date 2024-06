Karoline Lima, sua filha Cecília e Leo Pereira - Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 17:55

Rio - Karoline Lima compartilhou neste domingo (23) um vídeo da sua filha, Cecília, vendo seu namorado Leo Pereira jogar a disputa entre Flamengo e Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2024. No Stories do Instagram, a influenciadora mostrou a pequena sorridente assistindo o atleta pela televisão.

No vídeo, Karoline pergunta para Cecília quem tinha entrado em campo e ela responde: "O titio". "Titio é doidinho", completou a menina.

Logo depois, Cecília começou a cantar: "Mengo, Mengo…".



Cecília é fruto do relacionamento de Karoline com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Os dois namoraram entre 2021 e 2022. Já Karoline e Leo começaram a ficar em dezembro de 2023.