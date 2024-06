Angélica mostra look junino para arraiá na escola da filha: Todo mundo entra na onda - Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 13:57

Rio - A apresentadora Angélica, de 50 anos, utilizou as redes sociais, neste sábado (22), para mostrar que entrou no clima de São João para prestigiar a apresentação escolar da filha caçula, Eva, de 11.



"Dia de festa junina na escola da pequena. Todo mundo entra na onda, não é?!", escreveu a mãe na legenda da publicação. O visual escolhido pela apresentadora foi composto por regata branca e saia rodada feita de três diferentes tecidos de estampa florida. Um cinto preto com fivela dourada, flor vermelha no cabelo e bota de "cowboy" também fizeram parte da composição.

fotogaleria

Internautas deixaram muitos elogios na postagem. "Pronta pra curtir um arraiá! Linda demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa! Pronta pra dançar quadrilha", comentou outra usuária do Instagram. "Está linda demais", opinou uma terceira pessoa.



