Neto de Luiz Gonzaga, Daniel defende JulietteReprodução do Instagram

Publicado 23/06/2024 08:21

Rio - Após negar que a família de Luiz Gonzaga liberou a adaptação do clássico "Pagode Russo" na música "Vem Galopar", de Juliette, Daniel Gonzaga, neto do 'Rei do Baião', voltou às redes sociais, neste sábado (22), para defender a cantora. Em publicações feitas no X, antigo Twitter, o artista disse que ela não mentiu sobre o caso e explicou que as autorizações em relação à canção 'foram trocadas entre editorias'.

"Conversei com Juliette agora. Pactuamos algo importante hoje sobre a cultura nacional. Esse jogo é muito maior do que a gente. Não é sobre nós. É sobre valorização. Ela sabe bem disso. Assim como eu é uma amante da nossa cultura. Sua ajuda é fundamental. Diálogos servem para isso. As autorizações foram trocadas entre editorias. Não é sobre a Juliette. É sobre um mercado que nos mastiga e engole. Ela não mentiu em momento algum e foi muito mulher de ligar no meu telefone e elucidar a questão comigo. Meus respeitos e a minha defesa à amiga Juliette", escreveu.

Entenda a polêmica

Em um vídeo publicado no Instagram, Daniel, neto de Luiz Gonzaga, negou que Juliette tenha recebido a autorização da família do 'Rei do Baião' para fazer uma adaptação do clássico "Pagode Russo" na música "Vem Galopar". O artista explicou que a canção é de propriedade da Universal, mas achou falta de respeito a família não ter sido informada sobre a nova versão do trabalho do avô.

"Ninguém autorizou nada na minha família. Essa música é de propriedade da Universal e eles lançaram porque quiseram. Anteriormente, essa música havia sido pleinteada para ser gravada pela Anitta. E nem autorização eles pediram. Então não há uma autorização formal da família Gonzaga. A autorização é deles e eles fazem o que eles quiserem. Na realidade, tem sido assim cada vez mais", afirmou Daniel.

"Que fique claro, eu sou contra as gravadoras fazerem o que querem. É lógico que o direito é delas, a propriedade é delas, a música é delas, mas há um direito moral. E mudar a música de João Silva, a letra de João Silva, pelo que eu vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família Gonzaga autorizou", destacou.

Assessoria de Juliette se manifesta

Momentos depois, a assessoria de Juliette se manifestou e informou que a Universal declarou que a família de Luiz Gonzaga e também de João Silva haviam autorizado a adaptação do clássico. "A assessoria de Juliette informa que a cantora, que respeita, exalta e difunde a obra de Luiz Gonzaga e João Silva, solicitou à Universal Publishing (editora) que as famílias de Gonzaga e Silva autorizassem o lançamento da música, independentemente se a editora fosse detentora dos direitos. A Publishing garantiu à Juliette que a família de Luiz Gonzaga e João Silva havia autorizado o lançamento da música, não havendo qualquer restrição quanto a isso", dizia o comunicado.

"A editora também afirmou à cantora que familiares ouviram o resultado e que gostaram da versão. Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas. Com absoluto respeito aos familiares e à obra de Luiz Gonzaga e João Silva, a cantora lamenta e se coloca à disposição para entender e dialogar com todos os envolvidos", finalizava.

O DIA tentou contato com a Universal, por e-mail, mas ainda não obteve retorno.