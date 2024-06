Neto de Luiz Gonzaga, Daniel nega que Juliette tenha recebido autorização da família para adaptar músicas do artista - Reprodução do Instagram

Neto de Luiz Gonzaga, Daniel nega que Juliette tenha recebido autorização da família para adaptar músicas do artistaReprodução do Instagram

Publicado 22/06/2024 15:17 | Atualizado 22/06/2024 15:21

Rio - Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga, negou que Juliette tenha recebido a autorização da família do 'Rei do Baião' para fazer uma adaptação do clássico "Pagode Russo" na música "Vem Galopar", que faz parte de seu álbum "São JUão". O artista explicou que a canção é de propriedade da Universal, mas que achou falta de respeito a família não ter sido informada sobre a nova versão do trabalho do avô.

fotogaleria

"Parece que a cantora Juliette lançou uma música que tem alguma coisa a ver como meu avô e o João Silva. E o título dizia 'autorização da família Gonzaga'... Estou aqui dizendo que ninguém autorizou nada na minha família. Essa música é de propriedade da Universal e eles lançaram porque quiseram. Anteriormente, essa música havia sido pleinteada para ser gravada pela Anitta. E nem autorização eles pediram. Então não há uma autorização formal da família Gonzaga. A autorização é deles e eles fazem o que eles quiserem. Na realidade, tem sido assim cada vez mais", afirmou Daniel.

"Que fique claro, eu sou contra as gravadoras fazerem o que querem. É lógico que o direito é delas, a propriedade é delas, a música é delas, mas há um direito moral. E mudar a música de João Silva, a letra de João Silva, pelo que eu vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família Gonzaga autorizou", destacou.

O DIA tentou contato com a Universal, por e-mail, mas ainda não obteve retorno.

Assessoria de Juliette se manifesta

Em nota, a assessoria de imprensa de Juliette informou que a Universal declarou que a família de Luiz Gonzaga e também de João Silva haviam autorizado a adaptação do clássico. "A assessoria de Juliette informa que a cantora, que respeita, exalta e difunde a obra de Luiz Gonzaga e João Silva, solicitou à Universal Publishing (editora) que as famílias de Gonzaga e Silva autorizassem o lançamento da música, independentemente se a editora fosse detentora dos direitos. A Publishing garantiu à Juliette que a família de Luiz Gonzaga e João Silva havia autorizado o lançamento da música, não havendo qualquer restrição quanto a isso. A editora também afirmou à cantora que familiares ouviram o resultado e que gostaram da versão. Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas. Com absoluto respeito aos familiares e à obra de Luiz Gonzaga e João Silva, a cantora lamenta e se coloca à disposição para entender e dialogar com todos os envolvidos".

Rebateu críticas

Na última quinta-feira, Juliette utilizou as redes sociais para rebater as críticas sobre sua nova música, "Vem Galopar. A cantora falou sobre a letra ter dividido opiniões dos internautas e deu exemplos de outras canções que também contam com duplo sentido. "Agora, está ficando engraçado essa implicância. Povo falando da letra de 'Vem Galopar', ô besteira! 'Vem galopar, roça-roça'. Quem vê isso não dançava na boquinha da garrafa, na dança do créu, no convidado para tal suruba, no 'senta senta, quica quica', meu Deus! Quer escutar poesia?", questionou.

"Não, agora falando sério. Uma letra para você meditar na palavra, escuta 'Amor de São João'. Está no disco novo. Tem 14 músicas, tem 'Esperando na Janela', tem várias, entendeu? Tem 'Pedras Que Cantam'... é que eu não lembro o nome de todas. Tem 14 músicas, só tem um 'roça-roça' e 'vem galopar' e tu está 'moendo' no pé do ouvido", disse.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Gonzaga (@danielgonzaga_oficial)