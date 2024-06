Lilia Cabral e Mariana Goldfarb se exercitam na Zona Sul do Rio - Dan Delmiro/ Agnews

Lilia Cabral e Mariana Goldfarb se exercitam na Zona Sul do RioDan Delmiro/ Agnews

Publicado 22/06/2024 11:40

Rio - Lilia Cabral, de 66 anos, praticou caminhada na orla do Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (22), acompanhada do marido, Iwan Figueiredo. Durante a atividade física, a atriz, que será uma das juradas do quadro "Dança dos Famosos", neste domingo, foi abordada por uma fã e esbanjou simpatia.