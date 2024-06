Taylor Swift, príncipe William e os filhos, George e Charlotte - Reprodução do Instagram

Publicado 22/06/2024 10:54 | Atualizado 22/06/2024 11:04

Rio - Taylor Swift se apresentou em Londres, na Inglaterra, nesta sexta-feira (21), e teve convidados bem especiais na plateia: o príncipe William e os filhos dele, George, de dez anos, e Charlotte, de nove. O membro da realeza britânica marcou presença no show, que faz parte da turnê "The Eras Tour", para celebrar o aniversário de 42 anos.



No Instagram, Taylor compartilhou uma selfie com William e os filhos, e parabenizou o amigo. Na imagem também aparece o namorado da cantora, o jogador de futebol americano Travis Kelce. "Feliz aniversário! Os shows de Londres começaram esplêndidos", escreveu ela na legenda.

O perfil oficial de William também mostrou o encontro dos membros da família real com a artista. "Obrigado pela ótima noite!". E por falar no príncipe, ele estava soltinho durante a apresentação da loirinha. Um vídeo dele dançando o hit "Shake It Off", em um camarote do local, viralizou nas redes sociais.

Príncipe William dançando "Shake It Off" durante o show de ontem! pic.twitter.com/JBnZKyfR7U — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) June 22, 2024







