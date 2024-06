Nathalia Dill e Juliana Paiva - Rogério Fildalgo / Agnews

Publicado 22/06/2024 10:13

Rio - Juliana Paiva e Nathalia Dill, intérpretes de Electra e Vênus em "Família é Tudo", prestigiaram a apresentação de Fred Mayrink, que é diretor artístico da novela, no Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (21). Na apresentação, o artista interpretou clássicos de Frank Sinatra.

Outros atores do elenco do folhetim também conferiram o espetáculo, que teve as participações doquarteto da Rio Jazz Orchestra e Monique Curi, como Daniel Rangel, Lucy Ramos, Ana Hiari e Grace Gianoukas.