Seu Jorge canta com Zeca Pagodinho - Leo Franco / AgNews

Seu Jorge canta com Zeca PagodinhoLeo Franco / AgNews

Publicado 22/06/2024 07:36

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, contou com uma participação pra lá de especial em sua apresentação no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (21). O cantor recebeu Seu Jorge no palco e os dois cantaram a música 'Saudade Louca'. Um trecho do momento foi compartilhado no Instagram do sambista. "Que noite especial", dizia a legenda.

fotogaleria

Seu Jorge conferiu o show de Zeca, em comemoração aos 40 anos de carreira, acompanhado da namorada, Karina Barbieri. Canções como "Camarão que Dorme a Onda Leva", "Quando a Gira Girou", "Deixa a Vida me Levar" e "Verdade" estavam no repertório.