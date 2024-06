Cláudia Abreu e a filha, Maria Maud - Júlio César / Agnews

Publicado 23/06/2024 07:43

Rio - Cláudia Abreu conferiu a estreia da peça 'Pluft, o Fantasminha', no Teatro O Tablado, na Lagoa, acompanhada da filha, Maria Maud, neste sábado (22). Em rara aparição, as artistas posaram sorridentes e juntinhas para as fotos no local. Dona do hit "Dengo", em parceria com João Gomes , a cantora é fruto do antigo relacionamento da atriz com José Henrique Fonseca.