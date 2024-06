Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebram 11 anos da filha Titi com festão - Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 12:53 | Atualizado 23/06/2024 12:58

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fizeram um festão, neste sábado (22), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para celebrar o aniversário de 11 anos da filha, Títi. Apesar do dia escolhido para a comemoração, a pequena completou mais um ano de vida na última quinta (21). Nas redes sociais, a apresentadora e atriz mostrou detalhes da decoração para os seguidores.

"Ela [Títi] escolheu [o tema] 'A Magia de Aruna'. Para quem não sabe, é a série que eu fiz da Disney, onde eu fazia uma das bruxas. E a Cléo [Pires] e a Erika [Januza] eram as outras duas bruxas. A Jamilly [Mariano] fazia a bruxa mirim", contou a mãe.

Giovanna publicou uma sequência de fotos se declarando para a herdeira. "Dia de festejar a nossa rainha Chissomo! Viva Títi e todo o amor que a envolve!", escreveu a atriz na legenda da publicação, onde a pequena aparece com um conjuntinho e tênis de crochê com muitas cores.Bruno Gagliasso também utilizou as redes sociais para celebrar o aniversário de Títi. "Minha filha está crescendo e está muito linda", se "derreteu" o pai.