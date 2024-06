Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Claudia AlencarReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 10:50 | Atualizado 23/06/2024 15:03

Rio - Claudia Alencar, de 73 anos, recebeu alta do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (21), após passar por uma cirurgia de emergência na unidade de saúde. A atriz, agora, está no Hospital Placi Barra, para um programa de reabilitação.

fotogaleria

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, ao DIA, neste domingo (23). "Ela está bem", informou a representante de Claudia, que ainda disse que a atriz tem se dedicado aos estudos do filme "King Lear", de Shakespeare, onde interpretará Queen Lear, rainha da Milícia do Rio.