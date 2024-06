Mari Gonzalez compartilha momentos de fim de semana junino com Pipo Marques - Reprodução / Instagram

Mari Gonzalez compartilha momentos de fim de semana junino com Pipo MarquesReprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 11:23

Rio - A ex-BBB Mari Gonzalez utilizou o Instagram, neste sábado (22), para compartilhar alguns registros do fim de semana ao lado do namorado, o cantor Pipo Marques, filho do ex-Chiclete com Banana Bell Marques. O casal assumiu o relacionamento neste mês, durante uma viagem pela Europa."Nosso São João começou por aqui", escreveu Mari na legenda onde aparece juntinha com o cantor. A influenciadora também apareceu curtindo um banho de piscina com as amigas e mostrou detalhes da festa típica de junho organizada pelo grupo, que teve direito até a milho na fogueira.