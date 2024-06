Murilo Huff encanta seguidores ao mostrar momentos com o filho - Reprodução / Instagram

Murilo Huff encanta seguidores ao mostrar momentos com o filho Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 21:12 | Atualizado 22/06/2024 21:12

Rio - Murilo Huff emocionou seus os seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (21), ao publicar um vídeo em que aparece em diferentes momentos com o filho, Léo, de 4 anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, que morreu em acidente de avião em novembro de 2021.

fotogaleria

"Foi você que me caiu tão bem", escreveu o cantor na legenda. Na publicação, Murilo ainda usou um trecho da música "Me Caiu Tão Bem", com participação de Gustavo Mioto.



Nos comentários, João Gustavo, irmão de Marília, elogiou pai e filho: "Que lindo". Os fãs também enalteceram a relação dos dois. "Sua versão mais linda sem dúvidas é a de pai do Léo", destacou a internauta. "Eu morro de amores quando você posta com o Léo", afirmou outra. "O Léo está lindo e enorme. Tem o melhor pai do mundo", apontou uma. "Que cenas lindas de se ver. Hoje em dia é raro pais participativos. Continue sendo esse paizão, seu filho merece", acrescentou uma. "Foi você que me caiu tão bem", escreveu o cantor na legenda. Na publicação, Murilo ainda usou um trecho da música "Me Caiu Tão Bem", com participação de Gustavo Mioto.Nos comentários, João Gustavo, irmão de Marília, elogiou pai e filho: "Que lindo". Os fãs também enalteceram a relação dos dois. "Sua versão mais linda sem dúvidas é a de pai do Léo", destacou a internauta. "Eu morro de amores quando você posta com o Léo", afirmou outra. "O Léo está lindo e enorme. Tem o melhor pai do mundo", apontou uma. "Que cenas lindas de se ver. Hoje em dia é raro pais participativos. Continue sendo esse paizão, seu filho merece", acrescentou uma.

Confira: