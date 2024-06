Hulk Paraíba anuncia nascimento de sua filha com Camila ngelo - Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 19:16 | Atualizado 22/06/2024 19:17

Rio - O jogador Hulk Paraíba anunciou o nascimento de sua segunda filha com Camila ngelo, neste sábado (22), em um hospital em Miami, nos EUA. Através do Instagram, o atleta abriu um álbum de fotos e revelou o significado do nome da pequena Aisha.

A menina também protagonizou registros com seus irmãos. O jogador tem três filhos do antigo casamento com Iran Angelo: Ian, Thiago e Alice. Com Camila, que é sobrinha de Iran, ele tem Zaya.



"Mais um grande dia de emoções em nossa vida. Sob a benção de Deus pai todo poderoso e Nossa Senhora, nasce a nossa pequena Aisha. Vivendo a magia da vida se revelar novamente diante dos nossos olhos. Filha, você chega ao mundo envolta de muito amor e luz divina", escreveu ele na legenda do post.



E falou sobre o nome escolhido para a garota: "Aisha significa: 'viva' ou 'cheia de vida', 'transmite energia positiva e vitalidade'. Além disso, você transmite benção, filha. Desejo que a cada dia você possa ter experiências que te conduzam aos braços de Jesus. Você é precisa para Deus! Gratidão meu Deus, por minha família. Seja bem vinda, minha princesa, eu te amarei e te protegerei eternamente. Com carinho, do seu pai, Hulk", finalizou.



Recentemente, Hulk fez uma declaração para sua mulher para celebrar os 4 anos de casado, enquanto ela ainda estava grávida de Aisha.