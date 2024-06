Camila Moura revela guarda compartilhada de cachorros com ex-marido Lucas Buda - Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 18:31

Rio - Em meio ao processo de divorcio, Camila Moura abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou, na noite desta sexta-feira (21), que tem a guarda compartilhada de seus cachorros com o ex-marido, Lucas Buda, do BBB 24. Ela está, inclusive, nos documentos do divórcio.