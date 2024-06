Ralf faz primeiro show após a morte do irmão, Chrystian - Reprodução do Instagram

Publicado 22/06/2024 12:34

Rio - Ralf fez sua primeira apresentação, nesta sexta-feira (21), no JBJ Ranch, em Nazário, em Goiás, após a morte do irmão, Chrystian, com quem formou dupla. Uma homenagem ao sertanejo, que faleceu aos 67 anos, nesta quarta, foi feita durante o show. Uma foto dele foi colocada no telão com a mensagem: 'Pra sempre em nossos corações'. Vídeos de trechos do espetáculo foram compartilhados nas redes sociais.