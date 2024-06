Ana Castela lança música em homenagem ao Centro-Oeste - Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 13:54

Rio - A cantora Ana Castela lançou nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (20), a canção "Eu VIVO", que faz uma homenagem à região que nasceu e cresceu, o Centro-Oeste do Brasil. A música também faz uma reflexão sobre as conexões e raízes que a "boiadeira" criou ao longo da vida.



"Eu nunca vou esquecer de onde vim e é sempre pra lá que desejo voltar, essa canção fala muito sobre isso, o quanto me sinto viva por meio da música no coração de todo o Brasil que me acolhe e faz com que eu me sinta amada em cada cantinho que eu passo e canto. Pela minha música consigo me conectar e viver dentro da casa de todos os fãs”, comentou a sertaneja.

No clipe disponível no Youtube, é possível ver a artista em momentos de descontração, mesclando entre as belezas naturais do campo e o agito da cidade. Além de homenagear a região central do país, "Eu VIVO" tem relação com a história da cantora que desde pequena viveu dentro de uma fazenda. A composição é de Serginho Rezende.