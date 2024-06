Andressa Urach esclarece rumores sobre fim de relacionamento com Lucas Ferraz - Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 10:52

Rio - A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach utilizou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (21), para esclarecer os rumores que estavam repercutindo na internet sobre o fim do seu namoro com o também ator de filmes adultos, Lucas Ferraz. Os rumores começaram após ele ter "desaparecido" das redes da ex-participante de "A Fazenda", e internautas especularam que o casal estaria em crise ou até mesmo rompido o relacionamento.



"Bom, quem está preocupado com o Lucas, o Lucas está aqui. Maravilhoso, o amor da minha vida! Olha gente, nem sempre as redes sociais, elas precisam ser expostas tudo que a gente vive. Então, vocês têm que entender que os melhores relacionamentos não são expostos nas redes sociais, eles são vividos, e é o que a gente faz!”, esclareceu a modelo nos stories do Instagram.