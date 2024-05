Andressa Urach e o namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 11:08 | Atualizado 21/05/2024 11:09

Rio - Andressa Urach, de 36 anos, quer ser mamãe novamente! A influenciadora digital revelou aos fãs, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira, que parou de tomar remédio para tentar engravidar do namorado, o ator pornô Lucas Matheus. O casal assumiu o relacionamento em janeiro deste ano.

"Parei de tomar remédio. Vamos começar tentar um neném", afirmou Urach. Na mesma rede social, ela ainda perguntou aos admiradores: "Acha que agora vem uma menina ou menino?". Uma enquete foi criada pela modelo e a maioria das pessoas votaram na opção 'menina'.

Vale lembrar que Andressa já é mãe de Leon, de 2 anos, fruto do antigo relacionamento com Thiago Lopes, e de Arthur Urach, de 19 anos. No mês passado, a ex-participante de 'A Fazenda' anunciou nas redes sociais que está preparando um espetáculo erótico ao lado do namorado. A "turnê do sexo" contará com striptease e uma performance do casal transando ao vivo no palco.