Mãe de Davi Brito chora ao pedir votos em pré-campanha como vereadora - Reprodução / Instagram

Mãe de Davi Brito chora ao pedir votos em pré-campanha como vereadoraReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 11:50 | Atualizado 22/06/2024 11:52

Rio - A mãe de Davi Brito, Elisangela Brito utilizou a transmissão ao vivo do Instagram, nesta quinta-feira (21), para pedir votos em sua pré-campanha como vereadora. Emocionada, ela contou para os seguidores os motivos pelos quais quer se candidatar.



"Eu já fui pro carnaval vender, eu crio meus filhos, eu sei o que é a dor de uma mulher, ao criar os seus filhos, eu sei o que é não vir pra casa com guia e a cabeça arder. Eu sou do povo, essa linguagem não é pra vocês caírem na minha conversa, eu estou expondo um desejo do meu coração para vocês", iniciou a mãe do campeão do "bbb 24", enquanto seus olhos enchiam de lágrimas. "E se Deus permitir [...] e vocês desejarem votar em mim, eu agradeço. Se não, amém. Mas eu pretendo fazer projetos de apoio ao sofrimento do humano”, disse.

Nos comentários da publicação, a declaração dividiu opiniões entre os internautas. "Você é uma vencedora, e soube criar muito bem seu filho. Deus abençoe!!!", apoiou uma seguidora. "Já deu pra perceber que você e os filhos, até a pequena, estão no corre e todos trabalham e ninguém fica esperando cair do céu não. Parabéns e boa sorte", desejou outra usuária das redes sociais. No entanto, algumas pessoas não apoiaram. "Eu ainda acho que ela só fala loucura", disparou uma mulher. "Vai ser mais uma na bancada evangélica. Deus tenha misericórdia! Se meta com política não, criatura!", comentou outra.