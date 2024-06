Maria Ribeiro e Caio Blat - Rede Globo

Publicado 22/06/2024 16:50 | Atualizado 22/06/2024 16:52

Rio - Maria Ribeiro se declarou, neste sábado (22) ao ex-marido Caio Blat, com quem foi casada por 10 anos e teve um filho, Bento, de 14 anos. Nas redes sociais, a atriz publicou uma foto para enaltecer o artista antes de ir ao cinema assistir ao filme "Grande Sertão", que Caio protagoniza.

"Vi esse Riobaldo começar. Do mar ao sertão, Caio Blat se joga em seus personagens como se a vida coubesse em ser outra pessoa. Tivemos filho, firma, casa, cachorro, gato, e já se entendeu e desentendeu muitas vezes - o que provavelmente ainda vai acontecer vez ou outra", iniciou ela."Agora estou indo para o cinema ver 'Grande Sertão', e quis fazer um post com a nossa melhor versão: a de pais do Bento. E viva o cinema nacional!", concluiu. O filme é protagonizado por Caio e a atual companheira Luísa Arraes. A trama é uma adaptação do clássico romance da literatura brasileira, para a realidade da periferia urbana.Além de Bento, Maria também é mãe de João, de 21, fruto do casamento com o ator Paulo Betti. Já Caio, foi casado com Ana Ariel. Em 2000 eles adotaram Antônio, que atualmente está com 24 anos.