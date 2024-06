Roberto Justus publica foto em festa de Manu, filha da ex-mulher: Juntos e misturados - Reprodução / Instagram

Roberto Justus publica foto em festa de Manu, filha da ex-mulher: Juntos e misturados Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2024 15:41

Rio - O empresário Roberto Justus, de 69 anos, publicou, neste sábado (22), uma foto na festa da Manuella, filha de sua ex-mulher, Ticiane Pinheiro, de 48. A criança, que comemorou seus cinco anos na sexta (21), é herdeira da apresentadora com o jornalista Cesar Tralli, de 53. As duas famílias aparecem reunidas no registro.

"Ontem todos juntos e misturados na festa da Manu", escreveu ele na legenda com um "emoji" de coração azul. O empresário estava acompanhado da mulher, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, da filha do casal, Vicky e de Rafaella Justus, fruto do seu casamento com Ticiane. Sienna e Chiara Justus, gêmeas de Fabiana Justus, também estavam na foto.