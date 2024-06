Celso Portiolli posta foto ?pilotando? avião e internautas brincam - Reprodução / X

Publicado 22/06/2024 20:06 | Atualizado 22/06/2024 20:24

Rio - Celso Portiolli compartilhou no X, antigo Twitter, neste sábado (22), uma foto sorridente dentro da cabine do piloto de um avião. Há um tempo, internautas criaram uma piada para dizer que o apresentador seria um dos responsáveis pelo ataque do 11 de setembro às Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos.

"Uma das minhas paixões", escreveu ele na legenda da publicação.



Nos comentários do post de hoje, seguidores do apresentador reviveram o meme. "Um piloto responsável e que com certeza nunca colidiu uma aeronave em um certo país num certo dia de setembro", disse um. "Celso, você nem disfarça mais!!!!!", acrescentou outro. "Um dia a máscara vai cair", brincou mais um.

Entenda



A brincadeira começou em 2019, quando uma página de Facebook foi criada com o nome "Celso Portiolli nada teve a ver com o 11 de setembro" e desde então as pessoas continuam revivendo esse meme nas redes sociais a cada ano. A página em questão, realizava montagens de fotos do apresentador nos Estados Unidos, criava teorias, numerologias e simbologias com o nome de Celso.



O apresentador deu sua versão da história em entrevista ao podcast "Flow". "No começo fiquei muito bravo. Como me associam a maior tragédia de todos os tempos? Fiquei muito pistola", contou ele ao Flow Podcast. "Na verdade, isso começou em Portugal, com um humorista de lá. Aí um cara fez o favor de repetir isso no Brasil. Com o meu nome", seguiu.



"Eu fiquei com medo do seguinte: qualquer hora eu vou chegar na alfândega e vão me perguntar o que é isso", contou.



"É um negócio incrível! E eu levo na esportiva. Agora qualquer post que eu faço, colocam alguma coisa de 11 de setembro. Mas me defendem", continuou.