Publicado 22/06/2024 08:01

Rio - Lilia Cabral, de 66 anos, mostrou aos fãs um registro do encontro com Gloria Groove, de 29, na gravação do "Domingão com Huck", da TV Globo. No clique, publicado pela atriz no Instagram, as duas, que serão juradas do quadro "Dança dos Famosos", aparecem bem sorridentes na foto. A mãe de Giulia Bertolli ainda contou que é fã da drag queen.

"Como eu sou fã de Gloria Groove! Amo como artista, amo tudo o que ela faz, e como canta e como emociona! E ontem fiquei bem pertinho dela! Adorei!", escreveu Lilia na legenda. Gloria retribuiu o carinho através dos comentários. "Você é uma diva! A honra foi toda minha".

Além de avaliar as performances de Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo, Barbara Reis e Samuel de Assis, Gloria ainda cantará seus maiores sucessos na atração, comandada por Luciano Huck.