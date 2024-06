Escritora Rosiska Darcy de Oliveira pede ajuda para achar seu cão - Reprodução / Instagram

Escritora Rosiska Darcy de Oliveira pede ajuda para achar seu cãoReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 10:13 | Atualizado 24/06/2024 10:18

Rio - A escritora Rosiska Darcy de Oliveira, de 80 anos, usou as redes sociais neste fim de semana para fazer um apelo por ajuda, após o desaparecimento do seu pet. Emocionada, ela não escondeu a tristeza com o sumiço do animal e deu detalhes sobre o ocorrido.

"Meu cachorrinho desapareceu, e o nome dele é Tim Tim, tem uma coleirinha com nome e um telefone. Sumiu pelos lados de São Conrado ou Alto da Boa Vista. Se alguém o tiver visto, por favor me avise por aqui. Estou triste, ele já tem cinco anos comigo e faz muita falta na casa", relatou a imortal da Academia Brasileira de Letras.



Diversos amigos se comoveram e deram o apoio. "Também estou na torcida para ele voltar logo para casa"; "Querida, vou divulgar nos grupos de São Conrado"; e "Tim Tim é doce e querido! Você vai encontrá-lo" foram algumas das mensagens de carinho.