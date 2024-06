Leonardo relembra os 26 anos da dupla com o irmão Leandro - Reprodução / Instagram

Leonardo relembra os 26 anos da dupla com o irmão LeandroReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 11:33 | Atualizado 24/06/2024 11:34

Rio - O cantor Leonardo, de 60 anos, usou o seu perfil no Instagram, neste domingo (23), para lembrar a ausência do seu irmão, com quem formava uma dupla sertaneja. Ele postou uma foto ao lado de Leandro e escreveu: "26 Anos sem você Leandro, eterna saudade".

Os seguidores responderam à publicação. "Hoje eu entendo sua dor", "Lembro como se fosse hoje, não tem como não se emocionar com a música “mano” no show Amigos", "De onde estiver Leandro segue ao seu lado como sempre esteve iluminando e guiando seus caminhos orgulhoso dos seus passos. Dando muita força e sabedoria para continuar seguindo a mesma estrada que um dia vocês percorreram juntos", escreveram alguns internautas.



Leandro morreu em 1998 após uma batalha contra um raro tipo de câncer no pulmão, o tumor de Askin. A notícia de sua morte abalou o Brasil, que acompanhava de perto a luta do cantor e a união dos irmãos. Juntos, Leandro e Leonardo conquistaram o país com suas músicas, tornando-se uma das duplas mais queridas e respeitadas do cenário sertanejo.