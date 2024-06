Paul McCartney anuncia dois shows no Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 13:06 | Atualizado 24/06/2024 13:21

Rio - Paul McCartney anunciou novos shows no Brasil. Em uma publicação em suas redes sociais, o músico, que se apresentou no país no fim do ano passado, disse que retornará ainda em 2024.



"Terminar 2023 no Brasil foi uma experiência incrível. O carinho e o amor que vocês nos demonstraram em nossa última visita foram incríveis. Sabíamos que precisávamos voltar e ver você novamente", escreveu o ex-Beatle, que fará apresentações no dia 15 de outubro, em São Paulo, e 19, em Florianópolis, em Santa Catarina.



O show faz parte da turnê "Got Back", que traz grandes sucessos da carreira do artista, incluindo dos Beatles. Na publicação, o artista informou ainda que as vendas dos ingressos serão abertas na quarta-feira (26).

Em 2023, Paul se apresentou em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. O espetáculo no Maracanã chegou a ser transmitido ao vivo, pelo canal de streaming Disney+.