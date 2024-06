Nathalia Dill posta cliques com a filha, Eva - Reprodução

Publicado 24/06/2024 15:50

Rio - Nathalia Dill utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para compartilhar uma série de fotos com a filha, Eva. Em seu Instagram, a atriz encantou os seguidores com os registros do passeio e contou que a pequena é a "maior inimiga do fim".

"Eu sei que parece que a gente leva a Eva pra passear, mas ela que leva a gente. O difícil é voltar pra casa, ela é a maior inimiga do fim que nós temos", escreveu na legenda da publicação. Eva é fruto do relacionamento da atriz com o músico Pedro Curvello.

Nos comentários, famosos e anônimos fizeram questão de enaltecer os cliques. "Lindas fotos. Quero conhecer Eva pessoalmente", afirmou Daphne Bozaski. "Família linda", disse Alexandra Richter. "Eu te entendo, Eva! Também adoro uma rua", ressaltou uma internauta. "Essas fotos estão tão lindas! Pensa nas memórias que ela vai ter e levar pro resto da vida", declarou outra.

