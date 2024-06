Fafá de Belém no programa Sem Censura - TV Brasil

Publicado 24/06/2024 17:06 | Atualizado 24/06/2024 17:09

Rio - Fafá de Belém, de 67 anos, deu entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, na última sexta-feira (21), e contou detalhes de sua trajetória de quase 50 anos na música. Durante a conversa, a cantora relembrou que sofreu gordofobia na infância quando foi matriculada pelo pai em um curso de dança.



"Quando me mudei para São Paulo, aos 6 anos, fui fazer aula de balé e a professora perguntou: 'Gorda desse jeito?'. Meu pai questionou: 'Qual o problema?'. Ela ficou meio assim e eu disse: 'Quero fazer ponta'. Ela (professora) deu risada", contou.



Fafá afirmou que não desistiu dançar com a sapatilha de ponta. "Fui na loja, pedi para meu pai comprar uma sapatilha de ponta. Ficava treinando no terraço de casa, que aparece na foto. Aos 7, fui para a aula de balé, levei a sapatilha de ponta e a professora questionou se eu queria aprender a fazer ponta. Respondi: 'Não, eu já faço'".



Em outro momento do bate-papo, a estrela relembrou quando desligou o telefone na cara de Caetano Veloso. "Um dia, eu ia para um almoço, estou me penteando, e toca o telefone. ‘É a Fafá? É o Caetano’. Eu desliguei, achei que era um trote. Entrei na casa do jornalista e tocaram no meu ombro. Olhei e era Caetano. Ele falou: 'Você acabou de me mandar à m*rda'", afirmou ela.



Fafá foi homenageada no programa para celebrar os 50 anos de carreira, que conta com mais de 30 álbuns gravados e 15 milhões de discos vendidos. Com a apresentadora Cissa Guimarães e seus comentaristas, a artista recordou a emoção do início da carreira, contou sobre quando soltou uma pomba no movimento das Diretas Já, sobre seu ativismo na Amazônia e muito mais.

