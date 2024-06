Grávida, Hailey Bieber mostra a barriguinha e recebe elogios - Reprodução

Publicado 24/06/2024 19:09

Rio - Hailey Bieber publicou, nesta segunda-feira (24), uma série de fotos durante um evento de sua marca de produtos de beleza. No Instagram, a modelo, que está à espera de seu primeiro filho com Justin Bieber, posou com um vestido justo marcando a barriguinha de grávida e encantou os seguidores.

"Mamãe do ano", disse uma internauta. "A mamãe mais linda", afirmou outra. "Deixa ela trabalhar que ela tem um filho pra criar", brincou uma pessoa. "Você está radiante", destacou uma fã. "Linda demais", ressaltou outra. Até o momento, os artistas não informaram o sexo do bebê.