Abalada, Adriana Bombom homenageia a irmã gêmeaReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 16:06

Rio - Triste com a notícia da morte da irmã gêmea, Adriana Bombom usou as redes sociais para homenagear Andréa Soares, que foi achada desacordada no banheiro da casa em que morava, nesta quinta-feira (4), em Niterói. No Instagram, a artista, de 50 anos, publicou vários cliques ao lado da irmã.

"Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita!", iniciou ela na legenda da publicação. Em seguida, Bombom falou sobre a dor da perda. "A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons", seguiu.

"A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos pra gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas! Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo!", finalizou.