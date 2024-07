Zé Vaqueiro - Reprodução

Publicado 04/07/2024 20:38

Rio - Zé Vaqueiro abriu uma caixinha de perguntas em seu Instragram, nesta quinta-feira (4), e tirou algumas dúvidas dos seguidores. O cantor atualizou o estado de saúde do filho caçula , Arthur, fruto de seu relacionamento com Ingra Soares, que está na UTI, e aproveitou para falar sobre a saudade da família quando está na rotina de shows.

"Está estável. Ficar muito tempo internado, ele acaba contraindo algumas coisas que comprometem a evolução dele, mas Deus sabe de todas as coisas", afirmou. Arthur, de 11 meses, nasceu com uma má-formação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Ainda nos stories, Zé Vaqueiro contou como lida com a saudade dos filhos e da mulher, Ingra, quando está viajando para fazer shows. "Tudo tem um propósito. Eu e ela sabemos o propósito de minha ausência física esses dias. Porém, hoje é bem mais complicado. Preciso muito estar perto deles para ficar bem", disse.