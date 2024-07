Matteus posta banho de rio com Isabelle - Reprodução / Instagram

Matteus posta banho de rio com IsabelleReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 20:01

fotogaleria

Rio - O vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, de 28 anos, está no Amazonas em viagem com a namorada, que também participou do reality, Isabelle Nogueira, 31. A "cunhã-poranga do Boi Garantido", como ficou conhecida, se apresentou no evento folclórico Festival de Parintins , que acontece no estado. Aproveitando o lugar paradisíaco, o casal curtiu o dia em Presidente Prudente, onde tomaram banho de rio.