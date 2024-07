Chico Moedas simula vídeo irônico de inscrição para BBB 25 - Reprodução / YouTube

Publicado 04/07/2024 17:17

Rio - Chico Moedas, de 27 anos, que ficou muito conhecido por ter namorado e traído a cantora Luísa Sonza, 25, participou do podcast "PodCopah", uma parceria entre a CazéTV e o programa PodPah, nesta quarta-feira (3). Durante a conversa, o influenciador falou para as câmeras como se estivesse se inscrevendo para o "BBB 25", após um pedido do apresentador Cazé. "Chico na casa, pode esperar muita alegria, festa, muita intriga também", garantiu Moedas, respondendo à pergunta "O que esperar de Chico na casa?".

Cazé, que é amigo pessoal do entrevistado, também perguntou: "Você é um jogador mais passional ou mais racional?", fazendo referência a uma questão clássica que os apresentadores do "Big Brother Brasil" sempre fazem. Chico, então, revelou seu perfil de jogador para o reality da TV Globo: "Sou um jogador estratégico, que mexe peças. No quarto do líder, mexendo aqueles palitos".