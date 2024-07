MC Cabelinho lembra de experiência em prostíbulo - Reprodução de vídeo

Publicado 04/07/2024 10:38 | Atualizado 04/07/2024 14:18

Rio - MC Cabelinho, 28 anos, participou do "Podcopah", na Cazé TV, nesta quarta-feira (3), e contou que sua primeira - e única - experiência em um prostíbulo foi traumática.

"Eu tenho uma experiência com p*** horrível. Eu nunca tinha ido. Foi a primeira e última vez. Na época nem fazia show ainda. Era uma noite que eu queria me divertir. Eu estava bebendo uma com uns amigos e resolvemos ir na Vila Mimosa. Com todo respeito com quem trabalha na Vila Mimosa, mas o lugar fede. Entrei e falei: 'Quero você'. Cara, vou ser cancelado", afirmou o cantor, aos risos, citando a região conhecida por abrigar prostíbulos no Rio.

Casimiro tranquilizou Cabelinho e o incentivou a seguir com a história. "Não, tudo bem. É a profissão dela". O artista, então, continuou seu relato. "Eu falei: 'Quero você'. Aí ela falou pra eu não ir de amorzinho, não", lembrou o funkeiro. "Meu coração ficou quebrado", completou.

O funkeiro disse que nunca mais quis pagar por sexo. "A partir daquele dia, eu fiquei naquele pique, me revoltei... Nunca mais eu fui num put*iro, não. Fiquei com trauma. Garoto novo", ressaltou. Por fim, ele brincou com Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, que também estava na atração. "Maior perrengue, né, não, Chico?", concluiu.