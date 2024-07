Zeca Pagodinho - Reprodução de vídeo

Zeca PagodinhoReprodução de vídeo

Publicado 04/07/2024 10:28

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, compartilhou uma história inusitada com os colegas de trabalho durante os ensaios de sua nova turnê, em comemoração as suas quatro décadas de carreira. O sambista disse que encontrou uma letra de música antiga escrita em uma guia de jogo do bicho.

"Abri o caderno para ver a minhas letras lá, e achei uma letra com mais de 40 anos, escrita em uma guia de jogo do bicho", revelou Zeca a um dos integrantes da banda, mostrando uma foto da guia em seu celular.

O vídeo do momento foi publicado nas redes sociais do cantor. "Tem coisas que só acontece com o Zeca Pagodinho! Durante os ensaios do show "Zeca Pagodinho 40 anos Ao Vivo", o sambista achou uma letra de música escrita numa… guia de jogo do bicho! Pra quem não sabe, Zeca teve muitos trabalhos antes de se tornar artista e um deles foi apontador (pessoa responsável por colher a aposta do jogo do bicho e receber o dinheiro)", dizia a legenda.

Como era de se esperar, os internautas repercutiram a declaração de Zeca. "Ícone, você é demais", afirmou um. "Essa (letra) da guia tem que botar na pista pra gente ouvir", pediu outro. "O melhor", comentou uma terceira pessoa.