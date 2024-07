Virginia encanta seguidores ao combinar look com as filhas e a sogra - Reprodução

Publicado 04/07/2024 22:34

Rio - Virginia Fonseca encantou os internautas, nesta quinta-feira (4), ao compartilhar uma foto combinando os looks com as filhas, Maria Flor e Maria Alice, e com a sogra, Poliana Rocha. Em seu Instagram, a influenciadora contou que estava indo para Orlando, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Bora p Orlando! Fazer enxoval do Zé Leonardo e aproveitar as ferias das crianças que Deus nos acompanhe", escreveu na legenda da publicação. Virginia está grávida de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe.

Nos comentários, a semelhança entre Virginia e Poliana chamou a atenção. "Por um momento pareceu uma montagem na minha cabeça, duas fotos de Virgínia segurança cada filha", disse uma pessoa. "Achei que a Virgínia e a Poliana eram a mesma pessoa", afirmou outra. "Eu tentando descobrir qual é a Virgínia na primeira foto", contou uma fã. "Só eu que achei que era montagem? vocês são muito iguais", declarou outra.

Confira: