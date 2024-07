Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 21:37 | Atualizado 04/07/2024 21:39

Rio - Ana Hickmann compartilhou um vídeo em suas redes sociais, nesta quinta-feira (04), mostrando detalhes da viagem que fez para Portugal ao lado de Edu Guedes, quando foi pedida em casamento pelo chef. Nas imagens, a apresentadora aparece emocionada após o pedido.

"Conta o que você acabou de fazer. O que você fez e me deixou sem ar. Me deixou chorando, emocionada, e foi a coisa mais linda do mundo", disse ela para Edu ao filmar um momento de carícias entre os dois, em um restaurante."Fiz uma surpresa pra você, que nem eu sabia que ia fazer naquela hora", respondeu o piloto. "Ele me entregou uma carta [de amor] que eu não vou compartilhar porque essa é só minha. No final dessa carta estava escrito: 'P.S.: Você quer casar comigo?'. E eu disse sim!", contou Ana.No dia seguinte, Ana foi acompanhar Edu em uma corrida. "Hoje é meu primeiro dia como noiva e noiva de piloto. Eu tô tão feliz! É melhor correr solteiro ou noivo?", brincou."E a viagem que seria apenas para acompanhar o meu amor, se tornaram dias que marcarão a minha vida pra sempre!", disse.