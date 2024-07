Carolina Dieckmann abre álbum de fotos de viagem em família por Búzios - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 11:34 | Atualizado 04/07/2024 11:39

Rio - A atriz Carolina Dieckmann, de 45 anos, utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para abrir um álbum de fotos da viagem em família que está fazendo por Búzios, Região dos Lagos do Rio. A artista está passeando com o marido, Tiago Worcman, 48, e o filho, José Worcman, 16.



"'Bora' ali comigo?", escreveu a artista na legenda da sequência de fotos onde posa com um conjunto laranja, composto por biquíni e saia. Em alguns cliques ela também aparece usando um boné verde para se proteger dos raios solares.

Confira:

Nas imagens, a família aparece viajando de carro e fazendo paradas pelo caminho para apreciar e registrar as paisagens do litoral.

A publicação repercutiu e internautas reagiram. "Belíssima", comentou uma seguidora. "Lugar maravilhoso", opinou outra pessoa. "Gostei do passeio na natureza ao natural", expressou outra usuária do Instagram.