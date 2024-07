Fernanda Souza, Aretha Oliveira e Flavia Monteiro recriam foto dos tempos de Chiquititas - Reprodução / Instagram

Fernanda Souza, Aretha Oliveira e Flavia Monteiro recriam foto dos tempos de ChiquititasReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 13:04 | Atualizado 04/07/2024 13:05

Rio - As atrizes Fernanda Souza, Aretha Oliveira e Flavia Monteiro recriaram uma foto dos tempos da novela "Chiquititas", do SBT, e utilizaram as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (4), para compartilhar o resultado.



"Minhas meninas que já cresceram há muito tempo, mas quando nos encontramos é sempre assim: muito amor, gargalhadas, histórias, nostalgia e por aí vai. Amo a gente bem juntinhas! Quero mais!", declarou Flavia, que interpretou Carolina, personagem principal da trama infantil.

fotogaleria

Flavia e Aretha Oliveira, que viveu a órfã Pata, participaram do início ao fim da novela, exibida em julho de 1997 à janeiro de 2001 pelo SBT. Fernanda, no entanto, deixou o elenco na segunda temporada, quando assinou contrato com a TV Globo. A atriz interpretou a personagem Mili, uma das órfãs do Orfanato Raio de Luz, principal cenário da novela. O registro original foi feito em 1998, nos bastidores da gravação do capítulo especial de Natal.



A publicação despertou nostalgia nos internautas que reagiram ao momento. "Awn. Saudades", comentou uma seguidora. "Minha infância", expressou outra usuária do Instagram. "Bons tempos que não voltam mais", opinou uma terceira pessoa com uma sequência de "emojis" de coração.