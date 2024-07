Iza mostra barriga de gravidez da primeira filha - Reprodução/Instagram

Iza mostra barriga de gravidez da primeira filhaReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2024 12:44 | Atualizado 04/07/2024 12:48

Rio - Orgulhosa do barrigão da primeira gravidez, Iza, 33 anos, posou à beira da piscina, nesta quinta-feira (4), e ganhou muitos elogios no Instagram: "Quinta de sol com a neném. Bom dia, meu talismã!", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Daniela Mercury comentou: "Que lindeza toda é essa? Axé!!! Muito amor para vocês!". Ludmilla também encheu a mamãe de primeira viagem de elogios: "Perfeita, linda, te amo", disse.

O jogador de futebol Yuri Lima se declarou para a amada: "A cara da mulher da minha vida". A cantora e o namorado esperam Nala.

"Sempre quis ser mãe. Sempre fui muito maternal, gostei muito de criança, sempre me imaginei ali me doando, sempre tentei imaginar como que seria a carinha. Estou nessa agora. Não faço ideia de como vai ser. Quero conhecer a Nala, saber como vão ser as características dela, a personalidade...", afirmou a artista. "Quero ver o motivo de tanta mudança, de receber tanto amor, vai estar nos meus braços daqui a pouco", completou.

Iza também comentou as mudanças que tem sentido no corpo e na rotina durante a gestação. "Entrei no terceiro trimestre. Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, me sinto mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito. Tenho feito menos show. E quando eu vou fazer show, eu não posso viajar no mesmo dia. A viagem me cansa muito", disse.