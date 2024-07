Lázaro Ramos e Taís Araujo mostram reforma do apartamento - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/07/2024 09:59 | Atualizado 04/07/2024 10:01

Rio - Os atores Lázaro Ramos e Taís Araujo, utilizaram as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para mostrar o detalhes da reforma do apartamento do casal e não esconderam a ansiedade com a nova residência da família. Os dois são pais de João Vicente, de 11 anos, e de Maria Antônia, 9.



"Mais um cadinho do 'Diário Da Nossa Obra'. Ou vocês realmente pensaram que acabou? Que nada! Ainda falta um bocado e pretendemos dividir tudo com vocês", escreveu a atriz na legenda do vídeo, onde o casal mostra o quarto integrado com o closet e os banheiros.