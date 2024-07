Neymar mostra filhos dormindo e brinca: 'Bora ver TV? Três minutos depois' - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 08:37 | Atualizado 04/07/2024 08:38

Rio - O jogador de futebol Neymar, de 32 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta terça-feira (2), para mostrar um momento de descanso ao lado dos filhos Davi Lucca, 12, e Mavie, de quase 9 meses. No registro, o atacante brincou com o fato dos herdeiros terem caído no sono rápido enquanto assistiam televisão.



"Bora ver TV? Três minutos depois", escreveu o pai na legenda da publicação, onde aparece deitado ao lado dos pequenos.



A publicação divertiu e encantou os internautas. "Família do 'ronca ronca'", comentou Carol Dantas, mãe de Davi Lucca. "Quem dormiu primeiro? Você ou eles?", ironizou um usuário das redes sociais. "Melhor coisa da vida", opinou uma terceira pessoa. "Que riqueza", expressou um seguidor.



O primogênito é fruto do relacionamento do jogador com a influenciadora digital Carol Dantas. Já a caçula nasceu do namoro com a modelo Bruna Biancardi.