Ludmilla e Gloria Groove - Reprodução do Instagram

Publicado 04/07/2024 08:11

Rio - Ludmilla e Gloria Groove se manifestaram, através do X, antigo Twitter, sobre os rumores de que teriam rompido a amizade e não se falavam mais. As duas ironizaram a situação, nesta quarta-feira (3), e deram a entender que está tudo bem entre elas.

"Tá sabendo disso, Gloria Groove?", quis saber Lud. "Não se falam mais! Agora só conversam cantando! 'Ludmillaaaaa pega a manteiga pra mimmmm'", brincou Gloria Groove. A drag queen ainda compartilhou um vídeo com a reação: "Passada. Meu Deus, estou vendo pela primeira vez".

O suposto desentendimento de Gloria e Lud, que dividiram os vocais no projeto "Lud Session 2", viralizou na web depois do "Portal Leo Dias" veicular uma notícia informando que as artistas não se falavam mais. A publicação ainda dizia que elas teriam evitado de encontrar durante o "Salve o Sul", em São Paulo, no último mês, e tinham entradas diferentes no evento.