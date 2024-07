Rodrigo Santoro compartilha foto inédita de Mel Fronckowiak grávida - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 07:48 | Atualizado 04/07/2024 08:00

Rio - O ator Rodrigo Santoro, de 48 anos, compartilhou uma foto inédita, nesta quarta-feira (3), de Mel Fronckowiak, 36, grávida. O casal, que está à espera do segundo filho, já é pai de Nina, 6. No registro, a apresentadora aparece deitada enquanto acaricia a barriguinha. Na legenda, o ator colocou um "emoji" de coração vermelho.

A publicação repercutiu e internautas reagiram. "Ah, que riqueza! Saúde e proteção. Sejam felizes!", desejou uma seguidora. "Coisa mais linda! Que paz essa foto", expressou outra usuária das redes sociais. "Que Deus abençoe cada vez mais. Mais um presente de Deus", escreveu uma terceira pessoa.Recentemente a apresentadora mostrou alguns cliques nas redes sociais da viagem romântica do casal em Búzios, Região dos Lagos do Rio. "Viajar sem os filhos, de acordo com a possibilidade e a dinâmica de cada casal, faz a gente se lembrar dos motivos que nos fizeram chegar até aqui", iniciou Mel na legenda da postagem onde aparece aproveitando o descanso com Rodrigo.Em seguida, ela explicou a importância de sair da rotina e ter um tempo a sós com o marido. "Uma obra em casa, uma barriga que não para de crescer, uma mais velha sensível, nossos trabalhos, mas eu amo que a gente sempre dá um jeito de encontrar uma brecha pra fugir pra lugares lindos que nos permitam olhar nos olhos um do outro sem pressa", continuou."O amor é uma arte que precisa de cuidado e dedicação. Estamos aqui percorrendo essa estrada", finalizou a artista. Os dois estão juntos há 12 anos e oficializaram a relação em 2016.