Mingau, do Ultraje a Rigor, vai passar por cirurgia para colocar prótese no crânioReprodução

Publicado 03/07/2024 21:56

Rio - Mingau, do Ultraje a Rigor, vai passar por uma cirurgia, no sábado (13), para colocar prótese no crânio após ter sido baleado na cabeça em setembro do ano passado . A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (3), pela filha do músico, Isabella Aglio, que aproveitou para atualizar sobre o estado de saúde do pai.

"Faz tempo que eu não dou informações do meu pai, porque não tinha grandes novidades. Mas agora já temos notícias boas! Além de o quadro dele ser estável, conseguimos que o convênio pague a prótese, via liminar", disse.

Em seguida, Isabella deu mais detalhes sobre o procedimento. "Então, a cirurgia deverá acontecer no dia 13 de julho – o dia internacional do rock! Assim que tiver novidades, vou contando pra vocês. Também gostaria de pedir que tomassem as páginas oficiais do meu pai (@mingaultraje e @juntospelomingau) como a única fonte segura de notícias sobre ele! Obrigada a todos pela força", ressaltou.

Relembre o caso

Mingau levou um tiro na cabeça dentro do próprio carro, no dia 2 de setembro, véspera do seu aniversário, em Paraty, no Rio de Janeiro. A polícia prendeu um dos suspeitos do crime.

O músico foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. Em coletiva de imprensa, a equipe médica revelou que Rinaldo foi atingido do lado esquerdo da cabeça e o projétil atravessou o crânio do músico.

No final de setembro, o artista teve sua reabilitação iniciada em meio ao "desmame" da ventilação mecânica. Um boletim médico divulgado na ocasião informou que o Rinaldo já apresentava "abertura dos olhos, porém sem interação consciente com o ambiente até o momento".

O cantor recebeu alta hospitalar no dia 8 de janeiro.