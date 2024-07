Sophie Charlotte mostrou o look que usou na premiação - Reprodução / Instagram

Sophie Charlotte mostrou o look que usou na premiaçãoReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2024 18:09

Rio - Vencedora do Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos Teatrais) de Melhor Atriz por "Todas as Flores", Sophie Charlotte, de 35 anos, usou as redes sociais para comemorar a vitória. Nesta quarta-feira (3), a artista mostrou o look que usou para ir à premiação, nesta terça-feira (2).

"Recebi o prêmio APCA, de Melhor Atriz de televisão pela Maíra em 'Todas as Flores'. E foi impossível não lembrar de todo o processo da novela, das minhas parceiras geniais Regina Casé, Leticia Colin e Mariana Nunes", iniciou ela na legenda da publicação no Instagram. "Toda a equipe técnica, de direção, camareiras, câmeras, caracterização, arte, produção, elenco… tantas pessoas! Quero agradecer à TV Globo, Globoplay João Emanuel Carneiro, meu diretor Carlos Araújo. Nosso preparador Antônio Karnewale", seguiu.

"Quero dedicar esse prêmio a três mulheres incríveis: Nathalia Santos, Camila Alves e Moira Braga. Amo vocês e nunca vou conseguir agradecer por tudo que vivemos no processo dessa novela. Vocês estão no meu coração! Estou muito feliz!", finalizou ela.