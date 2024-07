Virginia posa agarradinha com Zé Felipe antes de viagem - Reprodução

Virginia posa agarradinha com Zé Felipe antes de viagemReprodução

Publicado 03/07/2024 17:17

Rio - Virginia Fonseca posou agarradinha com Zé Felipe, nesta quarta-feira (3), antes de viajar com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e a sogra, Poliana. Em seu Instagram, a influenciadora, que está à espera de seu terceiro filho com o cantor, se despediu do amado e falou sobre a saudade que vai ficar dele enquanto estiverem longe.

fotogaleria

"Não quero que ele vá embora, gente. Como que faz? Vou sentir saudade, Josephino. Amo você", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, Virginia complementou: "Explicando: Ele volta p Goiânia e eu, Marias e Poli vamos viajar para algo muito especial! Ele não vai conseguir ir porque tem shows".

No story, a influenciadora brincou com a situação. "Meu defeito é amar demais. Estou sofrendo real", disse. Em seguida, ela compartilhou registros chegando nos estúdios do SBT para gravar seu programa. "Sem tempo para sofrer, tá? Bora trabalhar", afirmou.