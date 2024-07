Isis Valverde compartilha registros com o filho, Rael - Reprodução

Isis Valverde compartilha registros com o filho, RaelReprodução

Publicado 03/07/2024 15:56

Rio - Isis Valverde utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para compartilhar uma série de fotos com o filho, Rael, de 5 anos. Em seu Instagram, a atriz fez questão de se declarar para o pequeno, que é fruto de seu antigo relacionamento com André Resende.

fotogaleria

"Mamãe ama sua companhia, meu filho. Que orgulho ver esse menino lindo que você tá se tornando", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas ficaram encantados com os registros dos dois. "Coisa linda", disse uma seguidora. "Esse amor é lindo demais", afirmou outra. "A verdadeira riqueza", pontuou uma pessoa. "Que menino lindo. Deus o abençoe muito", declarou uma fã.

Atualmente, Isis atualmente está noiva de Marcus Buaiz. O empresário é ex-marido da cantora Wanessa Camargo, de quem se separou em maio de 2022, e tem dois filhos, José Marcus e João Francisco.

Confira: